В своем автомобиле гражданин России спрятал 13 литров алкогольной продукции, чтобы незаконно ввезти ее из Литвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в пункте пропуска «Бенякони» мужчина подал пассажирскую декларацию на временный ввоз своего автомобиля DODGE. Иные товары, подлежащие декларированию либо ограниченные к перемещению, со слов гражданина, отсутствовали.

Осмотрев транспортное средство с применением сканирующей техники, гродненские таможенники приняли решение о его досмотре. В результате из багажного отделения извлекли 8 бутылок с жидкостью, сокрытых за пластиковой обшивкой.

Эксперт Таможенной лаборатории подтвердил, что это вино. Изъяты как алкогольная продукция, так и легковой автомобиль общей оценочной стоимостью свыше 23 тыс. бел. рублей.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Решение о конфискации изьятых товаров и автомобиля будет принято судом.