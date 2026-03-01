Экономика РБ
ГРОДНЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА АЛКОГОЛЯ В ТАЙНИКЕ АВТО
14:49 26.03.2026
В своем автомобиле гражданин России спрятал 13 литров алкогольной продукции, чтобы незаконно ввезти ее из Литвы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в пункте пропуска «Бенякони» мужчина подал пассажирскую декларацию на временный ввоз своего автомобиля DODGE. Иные товары, подлежащие декларированию либо ограниченные к перемещению, со слов гражданина, отсутствовали.
Осмотрев транспортное средство с применением сканирующей техники, гродненские таможенники приняли решение о его досмотре. В результате из багажного отделения извлекли 8 бутылок с жидкостью, сокрытых за пластиковой обшивкой.
Эксперт Таможенной лаборатории подтвердил, что это вино. Изъяты как алкогольная продукция, так и легковой автомобиль общей оценочной стоимостью свыше 23 тыс. бел. рублей.
Гродненской региональной таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Решение о конфискации изьятых товаров и автомобиля будет принято судом.
