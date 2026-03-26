Доступность и высокое качество медицинской помощи во всех регионах страны – важнейшая задача госпрограмм. Об этом сообщила сегодня, 26 марта 2026 г., заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам, сообщает пресс-служба экономического ведомтсва.

Участие в мероприятии приняли министр экономики Юрий Чеботарь, представители заинтересованных министерств, облисполкомов и Мингорисполкома.

В центре внимания комиссии – отчет о реализации госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность».

«Государство инвестировало значительные средства в повышение доступности и качества медицинских услуг во всех регионах страны.

За пять лет в районах введено в эксплуатацию 38 поликлиник, построено и отремонтировано 100 лечебных корпусов (профильных отделений) больниц. Создано 16 межрайонных центров для оказания специализированной медицинской помощи.

Для нужд организаций здравоохранения активно закупалось новое современное оборудование (КТ, МРТ, ангиографы), а автопарк скорой помощи пополнило более 800 новых автомобилей», – отметила Мария Мажинская.

Также были рассмотрены отчеты по реализации государственных программ «Обеспечение правопорядка», «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов», «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества», а также Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС на 2021 – 2025 годы.