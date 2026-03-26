В Беларуси приняты меры по дополнительной защите прав граждан в случае экономической несостоятельности работодателя. С 20 июня 2026 года вступают в силу изменения в законодательство, регулирующие вопросы гражданского судопроизводства и погашения задолженностей перед работниками.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, новые правила расширяют действие указа №45, который вводит внесудебный порядок взыскания средств. Теперь этот механизм применяется не только к заработной плате, но и к вознаграждениям по гражданско-правовым договорам. Упрощенная процедура действует до начала официальной ликвидации организации-должника.

Ранее процесс банкротства часто оставлял работников ни с чем: если у предприятия не хватало имущества, долги перед персоналом признавались погашенными и списывались. Теперь этот пробел устранен нормами Закона «Об изменении законов по вопросам регулирования гражданского судопроизводства и гражданских правоотношений».

В случае нехватки активов у организации-банкрота, обязанность по выплате зарплат и вознаграждений перекладывается на учредителей или собственников имущества юридического лица. Недостающие суммы будут взыскиваться с них в судебном порядке за счет их собственных средств.

Для защиты интересов граждан предусмотрено государственное сопровождение. Подачу исковых заявлений в суд будет обеспечивать Департамент государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты, что гарантирует работникам юридическую поддержку в возврате честно заработанных денег.