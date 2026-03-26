Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УСИЛЕНА ЗАЩИТА ГРАЖДАН ПРИ БАНКРОТСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ


13:00 26.03.2026

В Беларуси приняты меры по дополнительной защите прав граждан в случае экономической несостоятельности работодателя. С 20 июня 2026 года вступают в силу изменения в законодательство, регулирующие вопросы гражданского судопроизводства и погашения задолженностей перед работниками.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, новые правила расширяют действие указа №45, который вводит внесудебный порядок взыскания средств. Теперь этот механизм применяется не только к заработной плате, но и к вознаграждениям по гражданско-правовым договорам. Упрощенная процедура действует до начала официальной ликвидации организации-должника.

Ранее процесс банкротства часто оставлял работников ни с чем: если у предприятия не хватало имущества, долги перед персоналом признавались погашенными и списывались. Теперь этот пробел устранен нормами Закона «Об изменении законов по вопросам регулирования гражданского судопроизводства и гражданских правоотношений».

В случае нехватки активов у организации-банкрота, обязанность по выплате зарплат и вознаграждений перекладывается на учредителей или собственников имущества юридического лица. Недостающие суммы будут взыскиваться с них в судебном порядке за счет их собственных средств.

Для защиты интересов граждан предусмотрено государственное сопровождение. Подачу исковых заявлений в суд будет обеспечивать Департамент государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты, что гарантирует работникам юридическую поддержку в возврате честно заработанных денег.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
