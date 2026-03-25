МТС И МИНОБРАЗОВАНИЯ ЗАПУСТИЛИ ВТОРОЙ ПОТОК ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-ШКОЛЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ #ДИДЖИТАЛЛАБ


12:05 26.03.2026

В период школьных каникул компания МТС и Министерство образования Республики Беларусь запустили второй поток социального проекта — онлайн-школы цифровой грамотности #ДиджиталЛаб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, к новой группе обучения присоединились более 200 ребят 15-18 лет, готовых за три с половиной недели освоить важные цифровые навыки для учебы, творчества и будущей карьеры.

Программа курса осталась насыщенной и разнообразной: семь тематических вебинаров охватывают ключевые темы цифровой жизни — от управления цифровым следом и безопасностью в сети до создания контента, работы с искусственным интеллектом и освоения цифровой экономики. Участники узнают, как грамотно управлять временем и практиковать цифровой детокс, а также смогут глубже понять принципы работы соцсетей и интернет-технологий.

Первое занятие второго потока прошло с обзором темы управления цифровым следом, где эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко рассказал о важности контроля над персональными данными и безопасности в сети.

В течение курса подростки получат инструменты и знания, которые помогут им более уверенно ориентироваться в цифровой среде, создавать качественный контент и осознанно использовать новые технологии. После завершения онлайн-обучения участников ожидает офлайн-встреча – выпускной, где ребята смогут обменяться опытом и познакомиться с преподавателями и единомышленниками.

Справка: МТС активно реализует проекты по повышению цифровой грамотности. В рамках инициатив #ДиджиталЛаб, #ШколаЦифровойГрамотности, #ИнтернетБезБуллинга и #НаучиСвоихБлизких компания помогает пользователям разных возрастов осваивать онлайн-среду — от базовых навыков до защиты личных данных и осознанного использования цифровых инструментов. #ДиджиталЛаб реализуется с 2025 года. В первом сезоне к инициативе подключились почти 150 ребят со всей страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
