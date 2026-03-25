|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МТС И МИНОБРАЗОВАНИЯ ЗАПУСТИЛИ ВТОРОЙ ПОТОК ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-ШКОЛЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ #ДИДЖИТАЛЛАБ
12:05 26.03.2026
В период школьных каникул компания МТС и Министерство образования Республики Беларусь запустили второй поток социального проекта — онлайн-школы цифровой грамотности #ДиджиталЛаб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, к новой группе обучения присоединились более 200 ребят 15-18 лет, готовых за три с половиной недели освоить важные цифровые навыки для учебы, творчества и будущей карьеры.
Программа курса осталась насыщенной и разнообразной: семь тематических вебинаров охватывают ключевые темы цифровой жизни — от управления цифровым следом и безопасностью в сети до создания контента, работы с искусственным интеллектом и освоения цифровой экономики. Участники узнают, как грамотно управлять временем и практиковать цифровой детокс, а также смогут глубже понять принципы работы соцсетей и интернет-технологий.
Первое занятие второго потока прошло с обзором темы управления цифровым следом, где эксперт «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко рассказал о важности контроля над персональными данными и безопасности в сети.
В течение курса подростки получат инструменты и знания, которые помогут им более уверенно ориентироваться в цифровой среде, создавать качественный контент и осознанно использовать новые технологии. После завершения онлайн-обучения участников ожидает офлайн-встреча – выпускной, где ребята смогут обменяться опытом и познакомиться с преподавателями и единомышленниками.
Справка: МТС активно реализует проекты по повышению цифровой грамотности. В рамках инициатив #ДиджиталЛаб, #ШколаЦифровойГрамотности, #ИнтернетБезБуллинга и #НаучиСвоихБлизких компания помогает пользователям разных возрастов осваивать онлайн-среду — от базовых навыков до защиты личных данных и осознанного использования цифровых инструментов. #ДиджиталЛаб реализуется с 2025 года. В первом сезоне к инициативе подключились почти 150 ребят со всей страны.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
Курсы в банках
на 26.03.2026
Конвертация в банках
на 26.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте