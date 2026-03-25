ПРОДУКЦИЯ БЗТДИА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА» В УСТЬ-ЛАБИНСКЕ


11:24 26.03.2026

Продукция Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов будет представлена на XXVI агропромышленной выставке «Золотая нива», которая пройдет в городе Усть-Лабинск (Россия). Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник управления маркетинга и сбыта предприятия Сергей Маслаков.

«Участие в столь масштабном мероприятии позволит Бобруйскому заводу тракторных деталей и агрегатов не только продемонстрировать свои технологические решения, но и укрепить партнерские связи с российскими коллегами», — подчеркнул начальник управления маркетинга и сбыта предприятия Сергей Маслаков.

БЗТДиА в Усть-Лабинске презентует две ключевые позиции — универсальный трактор BELARUS 320.4M и широкий ассортимент колесных дисков собственного производства. Выставка «Золотая нива» пройдет в мае.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
