Продукция Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов будет представлена на XXVI агропромышленной выставке «Золотая нива», которая пройдет в городе Усть-Лабинск (Россия). Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник управления маркетинга и сбыта предприятия Сергей Маслаков.

«Участие в столь масштабном мероприятии позволит Бобруйскому заводу тракторных деталей и агрегатов не только продемонстрировать свои технологические решения, но и укрепить партнерские связи с российскими коллегами», — подчеркнул начальник управления маркетинга и сбыта предприятия Сергей Маслаков.

БЗТДиА в Усть-Лабинске презентует две ключевые позиции — универсальный трактор BELARUS 320.4M и широкий ассортимент колесных дисков собственного производства. Выставка «Золотая нива» пройдет в мае.