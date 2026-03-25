Экономика РБ


НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС БГТУ НА УЛИЦЕ БЕЛОРУССКОЙ В МИНСКЕ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ


11:08 26.03.2026

Студенты Белорусского государственного технологического университета в ближайшее время получат современную базу для тренировок и отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Новый спортивный комплекс, возведенный на улице Белорусской, привлекает внимание не только своим удачным расположением с выходом на набережную, но и эффектным архитектурным решением входной группы.

За выразительным фасадом скрывается многофункциональное пространство, спроектированное специалистами института «Брестжилпроект». Главным объектом комплекса стал универсальный игровой зал размером 42х24 метра. Кроме того, для будущих чемпионов оборудованы специализированные площадки: залы для бокса и тяжелой атлетики, а также современный тренажерный зал.

Особое внимание при проектировании уделили водным процедурам и релаксации. В распоряжении студентов будет 25-метровый бассейн на шесть дорожек, две сауны с купелями и уютное кафе. Высокое качество строительных работ обеспечил генподрядчик — «Стройтрест № 35», выполнивший заказ университета в полном объеме.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
