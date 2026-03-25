Студенты Белорусского государственного технологического университета в ближайшее время получат современную базу для тренировок и отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Новый спортивный комплекс, возведенный на улице Белорусской, привлекает внимание не только своим удачным расположением с выходом на набережную, но и эффектным архитектурным решением входной группы.

За выразительным фасадом скрывается многофункциональное пространство, спроектированное специалистами института «Брестжилпроект». Главным объектом комплекса стал универсальный игровой зал размером 42х24 метра. Кроме того, для будущих чемпионов оборудованы специализированные площадки: залы для бокса и тяжелой атлетики, а также современный тренажерный зал.

Особое внимание при проектировании уделили водным процедурам и релаксации. В распоряжении студентов будет 25-метровый бассейн на шесть дорожек, две сауны с купелями и уютное кафе. Высокое качество строительных работ обеспечил генподрядчик — «Стройтрест № 35», выполнивший заказ университета в полном объеме.