ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СХЕМА С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОХИТИЛ СВЫШЕ 135 ТЫС. РУБЛЕЙ


10:58 26.03.2026

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Брестской области, по данным следствия, житель Барановичей, являясь директором частного транспортного унитарного предприятия и по совместительству индивидуальным предпринимателем, занимался организацией грузовых перевозок.

Установлено, что обвиняемый заключил договор с одной из государственных организаций города на приобретение железобетонных плит с отсрочкой платежа. Параллельно он находил покупателей на эту продукцию и получал от них предоплату, однако обязательства по поставке товара не выполнил. Перед государственным предприятием также не рассчитался.

Барановичским межрайонным прокурором в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, расследование которого поручено Барановичскому межрайонному отделу Следственного комитета.

Следователи установили, что в результате противоправных действий фигурант завладел имуществом и деньгами граждан на сумму более 135 тысяч рублей.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

По уголовному делу установлено 5 потерпевших. Следователи полагают, что пострадавших от аналогичных мошеннических действий может быть больше, в связи с чем обращаются с просьбой сообщить об этом в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета по телефону: 8 (0163) 48 96 39.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте