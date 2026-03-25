Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Брестской области, по данным следствия, житель Барановичей, являясь директором частного транспортного унитарного предприятия и по совместительству индивидуальным предпринимателем, занимался организацией грузовых перевозок.

Установлено, что обвиняемый заключил договор с одной из государственных организаций города на приобретение железобетонных плит с отсрочкой платежа. Параллельно он находил покупателей на эту продукцию и получал от них предоплату, однако обязательства по поставке товара не выполнил. Перед государственным предприятием также не рассчитался.

Барановичским межрайонным прокурором в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, расследование которого поручено Барановичскому межрайонному отделу Следственного комитета.

Следователи установили, что в результате противоправных действий фигурант завладел имуществом и деньгами граждан на сумму более 135 тысяч рублей.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

По уголовному делу установлено 5 потерпевших. Следователи полагают, что пострадавших от аналогичных мошеннических действий может быть больше, в связи с чем обращаются с просьбой сообщить об этом в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета по телефону: 8 (0163) 48 96 39.