Экономика РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ПОРЧИ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
09:31 26.03.2026
Комитет госконтроля Гомельской области с 10 по 13 марта изучил ситуацию с хранением древесины, заготовленной лесхозами страны при уборке поврежденных в регионе от ураганов участков леса.
Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что непринятие мер по вывозке деловой древесины привело к снижению качества около 105 куб. м сырья.
Например, в Речицком лесхозе в заготовленной в 2023-2024 годах древесине дуба обнаружены трещины, гниль и грибковые поражения.
С аналогичными признаками хранилась деловая древесина березы в Буда-Кошелевском лесхозе.
Порча деловой древесины сосны и березы выявлена на временном складе лесхозов Брестской области в г.Речица.
А длительное хранение Копыльским лесхозом в лесном фонде Буда-Кошелевского района деловой древесины березы привело к тому, что она превратилась в дрова.
О нарушениях проинформированы лесхозы и вышестоящие организации – Брестское, Гомельское и Минское государственные лесохозяйственные объединения.
