ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ПОРЧИ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ


09:31 26.03.2026

Комитет госконтроля Гомельской области с 10 по 13 марта изучил ситуацию с хранением древесины, заготовленной лесхозами страны при уборке поврежденных в регионе от ураганов участков леса.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что непринятие мер по вывозке деловой древесины привело к снижению качества около 105 куб. м сырья.

Например, в Речицком лесхозе в заготовленной в 2023-2024 годах древесине дуба обнаружены трещины, гниль и грибковые поражения.

С аналогичными признаками хранилась деловая древесина березы в Буда-Кошелевском лесхозе.

Порча деловой древесины сосны и березы выявлена на временном складе лесхозов Брестской области в г.Речица.

А длительное хранение Копыльским лесхозом в лесном фонде Буда-Кошелевского района деловой древесины березы привело к тому, что она превратилась в дрова.

О нарушениях проинформированы лесхозы и вышестоящие организации – Брестское, Гомельское и Минское государственные лесохозяйственные объединения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4250
USD 2.9450 2.9550
RUB 3.6500 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1640
EUR/RUB 93.0000 94.0000
USD/RUB 80.1000 80.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте