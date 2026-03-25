Комитет госконтроля Гомельской области с 10 по 13 марта изучил ситуацию с хранением древесины, заготовленной лесхозами страны при уборке поврежденных в регионе от ураганов участков леса.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что непринятие мер по вывозке деловой древесины привело к снижению качества около 105 куб. м сырья.

Например, в Речицком лесхозе в заготовленной в 2023-2024 годах древесине дуба обнаружены трещины, гниль и грибковые поражения.

С аналогичными признаками хранилась деловая древесина березы в Буда-Кошелевском лесхозе.

Порча деловой древесины сосны и березы выявлена на временном складе лесхозов Брестской области в г.Речица.

А длительное хранение Копыльским лесхозом в лесном фонде Буда-Кошелевского района деловой древесины березы привело к тому, что она превратилась в дрова.

О нарушениях проинформированы лесхозы и вышестоящие организации – Брестское, Гомельское и Минское государственные лесохозяйственные объединения.