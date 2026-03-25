Специалистов в области государственного аудита совместно начнут готовить БГУ и Финансовый университет при Правительстве России. Соответствующее соглашение подписано сегодня, 25 марта, во время официального визита делегации белорусского вуза в Москву.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, открытие совместных программ (СОП) с выдачей дипломов двух вузов, со слов ректора БГУ, – это новая тенденция в подготовке высокопрофессиональных специалистов. Такая практика активно развивается с российскими и китайскими вузами. К слову, в предстоящую приемную кампанию, как напомнил Андрей Король, будет открыт также набор на СОП «прикладная физика» БГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Относительно подписанного в Москве документа ректор белорусского вуза пояснил, что соглашение предполагает совместную подготовку студентов по специальностям «государственный аудит» экономического факультета БГУ и «государственный финансовый контроль и цифровое казначейство» финансового факультета Финансового университета. Это позволит студентам обучаться по уникальной совместной программе двух вузов, получить глубокие знания и навыки в изучаемой области с учетом специфики Союзного государства. После окончания университетов выпускники получат дипломы БГУ и Финансового университета с присвоением квалификации «Экономист. Специалист по аудиту».

Набор студентов стартует в нынешнюю приемную кампанию. Андрей Король детально рассказал об особенностях подготовки специалистов. В течение четырех лет белорусские и российские студенты, с его слов, пройдут обучение по смешанной схеме и согласованной двумя вузами учебной программе. Она включает образовательный обмен студентами и академические стажировки преподавателей двух вузов. Обучающиеся изучат основы государственного аудита, экономическую теорию, бухгалтерский учет в бюджетной сфере, международные стандарты финансовой отчетности, налогооблажение и ценообразование, а также освоят профессионально ориентированный иностранный язык. Кроме того, студенты научатся управлять государственными закупками, анализировать эффективность использования ресурсов, проводить инвестиционное проектирование, макроэкономический анализ, прогнозирование и другим важнейшим для профессии навыкам

«Выпускники программы станут уникальными специалистами, поскольку будут знать особенности нормативных документов и законов Беларуси и России. Это расширяет их конкурентность и востребованность на национальных рынках. По окончании вуза они смогут работать в службах экономической безопасности, контрольных и аналитических службах организаций, отделах внутреннего аудита и ведомственного контроля государственных органов», – обозначил перспективность новой СОП ректор БГУ.