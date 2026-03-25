ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БГУ И ФИНУНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ЗАПУСТЯТ СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ ГОСАУДИТОРОВ


09:12 26.03.2026

Специалистов в области государственного аудита совместно начнут готовить БГУ и Финансовый университет при Правительстве России. Соответствующее соглашение подписано сегодня, 25 марта, во время официального визита делегации белорусского вуза в Москву.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, открытие совместных программ (СОП) с выдачей дипломов двух вузов, со слов ректора БГУ, – это новая тенденция в подготовке высокопрофессиональных специалистов. Такая практика активно развивается с российскими и китайскими вузами. К слову, в предстоящую приемную кампанию, как напомнил Андрей Король, будет открыт также набор на СОП «прикладная физика» БГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Относительно подписанного в Москве документа ректор белорусского вуза пояснил, что соглашение предполагает совместную подготовку студентов по специальностям «государственный аудит» экономического факультета БГУ и «государственный финансовый контроль и цифровое казначейство» финансового факультета Финансового университета. Это позволит студентам обучаться по уникальной совместной программе двух вузов, получить глубокие знания и навыки в изучаемой области с учетом специфики Союзного государства. После окончания университетов выпускники получат дипломы БГУ и Финансового университета с присвоением квалификации «Экономист. Специалист по аудиту».

Набор студентов стартует в нынешнюю приемную кампанию. Андрей Король детально рассказал об особенностях подготовки специалистов. В течение четырех лет белорусские и российские студенты, с его слов, пройдут обучение по смешанной схеме и согласованной двумя вузами учебной программе. Она включает образовательный обмен студентами и академические стажировки преподавателей двух вузов. Обучающиеся изучат основы государственного аудита, экономическую теорию, бухгалтерский учет в бюджетной сфере, международные стандарты финансовой отчетности, налогооблажение и ценообразование, а также освоят профессионально ориентированный иностранный язык. Кроме того, студенты научатся управлять государственными закупками, анализировать эффективность использования ресурсов, проводить инвестиционное проектирование, макроэкономический анализ, прогнозирование и другим важнейшим для профессии навыкам

«Выпускники программы станут уникальными специалистами, поскольку будут знать особенности нормативных документов и законов Беларуси и России. Это расширяет их конкурентность и востребованность на национальных рынках. По окончании вуза они смогут работать в службах экономической безопасности, контрольных и аналитических службах организаций, отделах внутреннего аудита и ведомственного контроля государственных органов», – обозначил перспективность новой СОП ректор БГУ.
Курсы валют НБ РБ
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4250
USD 2.9450 2.9550
RUB 3.6500 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1640
EUR/RUB 93.0000 94.0000
USD/RUB 80.1000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте