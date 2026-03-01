25.03.2026   
В БЕЛАРУСИ МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК


17:08 25.03.2026

С 4 апреля 2026 года вступают в силу изменения в Положении о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках. Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства от 19 марта 2026 г. № 176.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, согласно новым нормам, размер суточных при командировках внутри страны увеличивается до 13 рублей в сутки. Обновленные правила коснутся не только новых поездок, но и тех командировок, которые начались до вступления документа в силу, но продолжаются после 4 апреля.

Помимо пересмотра суточных, правительство уточнило порядок оплаты проживания как в пределах Беларуси, так и за границей. В частности, если в приказе нанимателя определено место проживания вне населенного пункта, куда командирован сотрудник, расходы по найму жилья с 4 апреля будут возмещаться исключительно на основании подтверждающих документов.

На практике это означает, что для выплат по новым правилам работникам, находящимся в поездке в начале апреля, потребуется раздельный расчет. Например, если командировка длится с 1 по 7 апреля, то за период с 4-го числа суточные и наем жилья (при проживании в ином населенном пункте) будут начисляться уже с учетом вступивших в силу изменений и требований к отчетной документации.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4130 3.4150
USD 2.9420 2.9500
RUB 3.6580 3.6620
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1615
EUR/RUB 93.0000 93.3000
USD/RUB 80.2500 80.6900
подробнее
