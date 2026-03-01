Крайне важно, чтобы был обеспечен бесконтактный механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость. Об этом заявила Заместитель Премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич во время посещения Республиканского института контроля знаний, сообщает пресс-служба Правительства.

Наталья Петкевич отметила, что Глава государства уделяет большое внимание вступительной кампании, и самое главное, что должно быть обеспечено в стране, - справедливость. По ее словам, в этом году Государственная комиссия начала работать по-новому - с более ранних стадий, а именно с проведения университетских олимпиад. "Это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители этих олимпиад являются той категорией абитуриентов, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний, поэтому нужно обеспечить справедливость, прозрачность и честность уже на этих этапах", - сказала Заместитель Премьер-министра.

Она проинформировала, что анализ проведения университетских олимпиад выявил определенные недоработки. "Некоторые ректоры не совсем серьезно подошли к этому вопросу, стремясь что-то сделать в рамках своих вузов. Однако поступление по результатам олимпиад - это льгота, и победители должны быть лучше остальных абитуриентов. Мы посмотрели, что победителями становятся ребята с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо. Поэтому комиссия в этой части скорректировала подходы к определению претендентов на льготные места, учитывая, что каждое такое место исключает возможность поступления по общему конкурсу", - констатировала Наталья Петкевич.

В РИКЗ прошло ежегодное мероприятие в преддверии выпускных экзаменов и вступительной кампании - выборка экзаменационных материалов. В нем принял участие также первый заместитель министра образования Александр Баханович. По каждому из 14 предметов было продемонстрировано создание тестовых материалов.

"Крайне важно, чтобы был обеспечен бесконтактный механизм отбора абитуриентов и была обеспечена справедливость, - подчеркнула Наталья Петкевич. - Здесь все процессы, связанные с формированием заданий, их поступлением и распределением механизированы. Важно, чтобы на всех стадиях не было возможностей для того, чтобы кто-то смог поступить не совсем заслуженно. Те долгие годы, в течение которых Глава государства контролирует этот процесс, принесли серьезные результаты. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что справедливость во вступительной кампании обеспечена".

Директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов отметил, что все задания, которые выносятся на централизованный экзамен и централизованное тестирование, полностью соответствуют школьной программе.

"Предварительно министром образования утверждаются соответствующие спецификации по предметам, на основании которых мы уже разрабатываем соответствующие задания, тестовый материал", - добавил он.