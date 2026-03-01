|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 0,8%
16:38 25.03.2026
В январе-феврале 2026г. в Гродненской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 624,1 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем – февралем 2025 г. в сопоставимых ценах на 0,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 618,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе-феврале предыдущего года.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 99,5%, яиц – 93,9%.
В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 47 тыс. тонн, молока – 276,6 тыс. тонн, яиц получено 68,3 млн. штук.
На 1 марта 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 678,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 223,2 тыс. голов. Численность свиней составила 535,1 тыс. голов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
Курсы в банках
на 25.03.2026
Конвертация в банках
на 25.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте