С наступлением весны рынок аренды посуточного жилья в Беларуси традиционно оживляется. И в этом году он начнет «разогреваться» раньше обычного. Согласно аналитике сервиса Куфар Путешествия за 2025 год, март остается самым доступным месяцем для посуточной аренды — но уже с апреля цены постепенно растут, а к лету в ряде городов увеличиваются на 30–70% и более.

Основная причина довольно очевидна: рост туристической активности. По данным Белстата и Национального агентства по туризму, в 2025 году туристическими услугами в Беларуси воспользовались около 3,5 млн человек. Прогноз на 2026-й обещает дальнейший рост этой цифры.

Фактические данные показывают увеличивающийся поток туристов. В 2025 году в Беларусь прибыли 579,2 тыс. организованных иностранных туристов, а средняя продолжительность их пребывания составила около 4 дней. При этом речь идет только об организованном сегменте, который, как правило, не пользуется краткосрочной арендой квартир. Это позволяет предположить, что с учетом самостоятельных путешественников реальный туристический поток значительно выше. Аналогичная ситуация наблюдается и во внутреннем туризме: только по организованным турам внутри страны в прошлом году путешествовали около 2,2 млн белорусов, тогда как значительная часть таких поездок совершается самостоятельно. Таким образом, спрос на краткосрочную аренду жилья остается стабильно высоким и продолжает расти, особенно в туристический сезон.

Логично, что в самых популярных туристических направлениях сезонный рост стоимости посуточной аренды проявляется наиболее заметно. Так, в Браславе медианная стоимость однокомнатных квартир увеличивается с 50 рублей в марте до 100 рублей в мае и достигает 120 рублей в июле, а в Мяделе, где преобладают двухкомнатные варианты, — с 65 до 165 рублей за ночь. Таким образом, рост в отдельных локациях может превышать 150%.

В то же время в ряде городов рынок остается стабильным. В Гомеле, Пинске, Орше, Бобруйске и Барановичах изменения минимальны: например, в Гомеле медианная стоимость однокомнатных квартир для краткосрочного найма держится на уровне 75–80 рублей с марта по июль, а в Пинске — в диапазоне 60–65 рублей. Умеренный рост наблюдается в Витебске, Полоцке и Несвиже, где цены увеличиваются на 20–45% к лету без резких скачков.

В целом минимальные значения стоимости краткосрочной аренды квартир фиксируются именно в марте. Так, в Минске медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла около 100 рублей за ночь, в Бресте — 80 рублей, в Гродно — 80 рублей. Уже в мае эти показатели увеличиваются до 120, 100 и 100 рублей соответственно, а к июлю достигают 150 рублей в Минске, 125 рублей в Бресте и 130 рублей в Гродно. Похожая динамика наблюдается и в сегменте двухкомнатных квартир: в столице рост составляет с 130 до 180 рублей за ночь, в Бресте — с 90 до 150 рублей, в Гродно — с 93 до 140 рублей.

По оценкам экспертов Куфар Путешествий, весенний рынок посуточной аренды работает по «сезонной модели»: март и начало апреля остаются периодом относительного ценового минимума, после чего начинается постепенный рост спроса. Уже в апреле-мае на рынок влияют длинные выходные и первые туристические поездки, а в июне усиливается спрос со стороны семейных путешественников, что особенно заметно в сегменте двухкомнатных квартир для краткосрочной аренды. К июлю рынок выходит на пиковые значения, причем в ряде локаций рост дополнительно усиливается за счет крупных событий — например, фестивалей Viva Braslav в Браславе и «Славянский Базар» в Витебске.

Аналитики делают вывод, что рассчитывать на заметное снижение цен весной не стоит: рынок быстро переходит от «спокойного» марта к росту, а к началу лета в популярных городах остаются либо более дорогие варианты, либо арендное жилье в менее востребованных локациях. В этих условиях наиболее выгодной стратегией остается раннее бронирование — до начала активного туристического сезона.