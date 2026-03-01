ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО 16 ИНВЕСТПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧАЭС РЕГИОНОВ


15:37 25.03.2026

Правительство определило 16 проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление Совета Министров "Об определении перечня" подготовлено МЧС совместно с Брестским, Гомельским, Гродненским и Могилевским облисполкомами и предусматривает реализацию 16 проектов в 2026 году из средств республиканского бюджета, выделенных облисполкомам в виде субвенций на развитие данных территорий: 7 - в производственной сфере (включая сельскохозяйственную), 6 - в области здравоохранения, 2 - в области образования (в том числе возведение бассейна), 1 - в социальной сфере.

Из 16 проектов 9 включены в соответствующие государственные программы по направлениям деятельности, 5 планируется включить в госпрограммы "АПК будущего" и "Беларусь интеллектуальная", 2 производственных проекта будут реализованы в рамках инвестиционной программы Гомельской области
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4130 3.4150
USD 2.9420 2.9500
RUB 3.6580 3.6620
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1615
EUR/RUB 93.0000 93.3000
USD/RUB 80.2500 80.6900
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте