Правительство определило 16 проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление Совета Министров "Об определении перечня" подготовлено МЧС совместно с Брестским, Гомельским, Гродненским и Могилевским облисполкомами и предусматривает реализацию 16 проектов в 2026 году из средств республиканского бюджета, выделенных облисполкомам в виде субвенций на развитие данных территорий: 7 - в производственной сфере (включая сельскохозяйственную), 6 - в области здравоохранения, 2 - в области образования (в том числе возведение бассейна), 1 - в социальной сфере.

Из 16 проектов 9 включены в соответствующие государственные программы по направлениям деятельности, 5 планируется включить в госпрограммы "АПК будущего" и "Беларусь интеллектуальная", 2 производственных проекта будут реализованы в рамках инвестиционной программы Гомельской области