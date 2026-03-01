Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО 16 ИНВЕСТПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧАЭС РЕГИОНОВ
15:37 25.03.2026
Правительство определило 16 проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Постановление Совета Министров "Об определении перечня" подготовлено МЧС совместно с Брестским, Гомельским, Гродненским и Могилевским облисполкомами и предусматривает реализацию 16 проектов в 2026 году из средств республиканского бюджета, выделенных облисполкомам в виде субвенций на развитие данных территорий: 7 - в производственной сфере (включая сельскохозяйственную), 6 - в области здравоохранения, 2 - в области образования (в том числе возведение бассейна), 1 - в социальной сфере.
Из 16 проектов 9 включены в соответствующие государственные программы по направлениям деятельности, 5 планируется включить в госпрограммы "АПК будущего" и "Беларусь интеллектуальная", 2 производственных проекта будут реализованы в рамках инвестиционной программы Гомельской области
