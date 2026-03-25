Для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности субъектов России и областей Беларуси Советом Министров Союзного государства принято решение об организации и развитии между сопредельными приграничными территориями трансграничных пригородных пассажирских перевозок ж/д транспортом по маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, трансграничные пригородные поезда начнут курсировать с 2 апреля.

Ключевой задачей запуска прямых рейсов стало формирование единого «бесшовного» транспортного пространства между приграничными регионами Республики Беларусь и Российской Федерации. Внедрение прямых маршрутов позволяет полностью исключить пересадки на станциях Осиновка и Заольша, которые являются неотъемлемой частью приграничного пригородного (регионального) сообщения на данных направлениях. Подобная реорганизация движения не только упрощает логистику, но и значительно сокращает общее время в пути, делая поездки между приграничными регионами более комфортными.

Благодаря отсутствию пересадок и оптимизации графика, длительность поездки уменьшилась в среднем на 1,5 часа. Время в пути из Орши в Смоленск составит 1 час 40 минут, из Витебска в Смоленск – 2 часа.

Трансграничные пригородные поезда из Республики Беларусь начнут курсирование с 3 апреля 2026 года в формате «экспресс», делая ежедневно до трех рейсов туда-обратно.

Так, по маршруту Орша – Смоленск ежедневно круглогодично будут курсировать две пары поездов с остановкой для проведения необходимых контрольных процедур на станции Красное. Из Орши они будут отправляться в 5:30 и в 16:25 и прибывать в Смоленск в 7:10 и в 18:05 соответственно. Из Смоленска – в 7:57 и в 18:58 с прибытием на станцию Орша в 9:37 и в 20:38. С 30 апреля по 27 сентября будет курсировать дополнительная пара поездов.

По маршруту Смоленск – Витебск с остановкой на станции Рудня для проведения необходимых контрольных процедур ежедневно будет курсировать одна пара поездов, отправлением из Смоленска – в 11:55 и прибытием в Витебск в 13:55. В обратном направлении поезда будут отправляться в 15:34 и прибывать в Смоленск в 17:34. Еще две дополнительные пары поездов сообщением Смоленск – Витебск будут курсировать в весенне-летний период: одна – в выходные и праздничные дни с апреля по октябрь и в дни повышенного спроса перед новогодними праздниками в декабре, а вторая – летом (с мая по август) по предвыходным, выходным и праздничным дням.

Перевозка пассажиров будет осуществляться:

на маршруте Орша – Смоленск 4-х вагонными электропоездами серии ЭП3Д;

на маршруте Витебск – Смоленск 2-х вагонными дизель-поездами серии РА-3.

Вагоны поездов оборудованы климат-контролем, удобными санитарными комнатами, подъемниками и креплениями для инвалидных колясок.

Оформление проездных документов на трансграничное пригородное сообщение осуществляется с 25 марта 2026 года во всех железнодорожных кассах, оборудованных системой «Экспресс».

Глубина продажи билетов составляет 10 суток до даты отправления поезда.

В рамках данного проекта предусмотрен льготный проезд для отдельных категорий граждан на всем пути следования. Например, для студентов и школьников предоставляется скидка в размере 50% на проезд в течение всего года, а дети до 7 лет (в сопровождении взрослого) смогут осуществить поездку бесплатно.

Актуальный перечень льгот и категорий пассажиров, имеющих право на скидку, размещен на корпоративном сайте Белорусской железной дороги: www.rw.by в разделе «Услуги пассажирам» по текстовой ссылке «Справочная информация».

Обращаем внимание, что при покупке билета необходимо предъявить документ, дающий право на выезд и въезд в Республику Беларусь (паспорт гражданина Республики Беларусь и иные документы, предусмотренные законодательством). При оформлении льготного проезда дополнительно требуется документ, подтверждающий право на льготу.

Важно помнить, что детям – гражданам Республики Беларусь для выезда за пределы страны оформление билетов осуществляется только по паспорту гражданина Республики Беларусь, который необходимо иметь при себе и при пересечении границы.