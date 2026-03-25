|25.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЯХ С 26 МАРТА ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД
13:37 25.03.2026
Тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров в Гродненской и Могилевской областях изменятся с 26 марта 2026 года.
Как сообщает Национальный правовой портал, новые тарифы на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении в соответствующих регионах закреплены решениями Гродненского областного исполнительного комитета от 11 марта 2026 г. № 149 и Могилевского областного исполнительного комитета от 16 марта 2026 г. № 11-14.
Правовыми актами предусмотрено повышение:
тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами, троллейбусами в регулярном сообщении – на 0,15 рубля за одну поездку;
тарифов на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении – на 0,04 рубля за один километр провоза;
стоимости проездных билетов.
Решения вступают в силу с 26 марта 2026 г.
