ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЯХ С 26 МАРТА ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД


13:37 25.03.2026

Тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров в Гродненской и Могилевской областях изменятся с 26 марта 2026 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, новые тарифы на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении в соответствующих регионах закреплены решениями Гродненского областного исполнительного комитета от 11 марта 2026 г. № 149 и Могилевского областного исполнительного комитета от 16 марта 2026 г. № 11-14.

Правовыми актами предусмотрено повышение:

тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами, троллейбусами в регулярном сообщении – на 0,15 рубля за одну поездку;

тарифов на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении – на 0,04 рубля за один километр провоза;

стоимости проездных билетов.

Решения вступают в силу с 26 марта 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4130 3.4150
USD 2.9420 2.9500
RUB 3.6580 3.6620
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1615
EUR/RUB 93.0000 93.3000
USD/RUB 80.2500 80.6900
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте