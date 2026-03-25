В январе-феврале 2026 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 192 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 23,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 3,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 16,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 2,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 7,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 32,1% от общего ввода по области.