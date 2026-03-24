25.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ ОБНОВИЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ МАГАЗИНОВ


12:01 25.03.2026

Белорусский потребительский рынок сохраняет устойчивость, обеспечивая граждан ключевыми товарами преимущественно за счет собственного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по результатам 2025 года отечественные производители закрепили лидерство в таких сегментах, как мясо-молочная продукция, сахар и яйца, полностью удовлетворяя текущий спрос.

Для поддержания актуального ассортимента Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление № 17. Документ вносит изменения в правила формирования торгового перечня, в частности, расширяя предложение рапсового масла на полках и обязывая даже небольшие магазины (площадью до 100 кв. м) включить в продажу корма для животных.

Кроме того, ведомство уточнило характеристики отдельных товаров: в перечне появился «шоколад без сахара», а мячи из ПВХ были исключены из категории соответствующих игрушек. Изменения официально вступят в силу 18 мая 2026 года, что оставляет торговым объектам два месяца на приведение документов и ассортимента в соответствие с новыми нормами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4080
USD 2.9300 2.9400
RUB 3.6520 3.6590
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1640
EUR/RUB 93.0000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.6000
подробнее
