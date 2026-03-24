Экономика РБ
МАРТ ОБНОВИЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ МАГАЗИНОВ
12:01 25.03.2026
Белорусский потребительский рынок сохраняет устойчивость, обеспечивая граждан ключевыми товарами преимущественно за счет собственного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по результатам 2025 года отечественные производители закрепили лидерство в таких сегментах, как мясо-молочная продукция, сахар и яйца, полностью удовлетворяя текущий спрос.
Для поддержания актуального ассортимента Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление № 17. Документ вносит изменения в правила формирования торгового перечня, в частности, расширяя предложение рапсового масла на полках и обязывая даже небольшие магазины (площадью до 100 кв. м) включить в продажу корма для животных.
Кроме того, ведомство уточнило характеристики отдельных товаров: в перечне появился «шоколад без сахара», а мячи из ПВХ были исключены из категории соответствующих игрушек. Изменения официально вступят в силу 18 мая 2026 года, что оставляет торговым объектам два месяца на приведение документов и ассортимента в соответствие с новыми нормами.
