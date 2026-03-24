ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ ПРЕДСТАВИЛИ ЯЧМЕНЬ «НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» ДЛЯ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ


11:52 25.03.2026

В РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» создан и с 2026 года включен в Государственный реестр сорт ярового пивоваренного ячменя СОЛДАТ.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, это одна из 21 новинки сельскохозяйственных растений, выведенных белорусскими учеными с применением современных биотехнологических, клеточных и геномных методов.

Сорт разработан с учетом климатических особенностей республики и потенциала отечественных почв, что делает его адаптированным для возделывания в различных регионах Беларуси. СОЛДАТ характеризуется высокой экологической пластичностью, устойчивостью к полеганию и толерантностью к повышенным дозам азотных удобрений, что расширяет агротехнические возможности его выращивания.

Зерно ячменя СОЛДАТ отличается оптимальным содержанием белка (10,2–11,5%), что является ключевым показателем для пивоваренного сырья. Сорт демонстрирует рекордную для Беларуси урожайность — 112,1 ц/га, при этом пивоваренные качества соответствуют мировым стандартам: экстрактивность и фриабильность солода составляют 80,1% и 80,3% соответственно.

Разработка сорта стала возможной благодаря интеграции традиционных методов селекции с передовыми геномными технологиями, что позволило целенаправленно формировать признаки, востребованные перерабатывающей промышленностью. СОЛДАТ обладает комплексной устойчивостью к болезням, вредителям и неблагоприятным факторам среды, что снижает потребность в химических обработках и повышает рентабельность производства.

Включение в Государственный реестр разрешает использовать сорт СОЛДАТ сельхозорганизациям по всей стране. Он дает высокий урожай и отличное зерно — это выгодно и аграриям, и пивоварням, которые заинтересованы в качественном отечественном сырье.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4080
USD 2.9300 2.9400
RUB 3.6520 3.6590
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1640
EUR/RUB 93.0000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.6000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте