В РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» создан и с 2026 года включен в Государственный реестр сорт ярового пивоваренного ячменя СОЛДАТ.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, это одна из 21 новинки сельскохозяйственных растений, выведенных белорусскими учеными с применением современных биотехнологических, клеточных и геномных методов.

Сорт разработан с учетом климатических особенностей республики и потенциала отечественных почв, что делает его адаптированным для возделывания в различных регионах Беларуси. СОЛДАТ характеризуется высокой экологической пластичностью, устойчивостью к полеганию и толерантностью к повышенным дозам азотных удобрений, что расширяет агротехнические возможности его выращивания.

Зерно ячменя СОЛДАТ отличается оптимальным содержанием белка (10,2–11,5%), что является ключевым показателем для пивоваренного сырья. Сорт демонстрирует рекордную для Беларуси урожайность — 112,1 ц/га, при этом пивоваренные качества соответствуют мировым стандартам: экстрактивность и фриабильность солода составляют 80,1% и 80,3% соответственно.

Разработка сорта стала возможной благодаря интеграции традиционных методов селекции с передовыми геномными технологиями, что позволило целенаправленно формировать признаки, востребованные перерабатывающей промышленностью. СОЛДАТ обладает комплексной устойчивостью к болезням, вредителям и неблагоприятным факторам среды, что снижает потребность в химических обработках и повышает рентабельность производства.

Включение в Государственный реестр разрешает использовать сорт СОЛДАТ сельхозорганизациям по всей стране. Он дает высокий урожай и отличное зерно — это выгодно и аграриям, и пивоварням, которые заинтересованы в качественном отечественном сырье.