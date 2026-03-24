Экономика РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 2,6%

11:35 25.03.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-февраль 2026 г. в текущих ценах составил 4 548,0 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП уменьшился на 2,6% к уровню января-февраля 2025 г.