Экономика РБ
СЕВ РАННИХ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР В БЕЛАРУСИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
10:58 25.03.2026
Сев ранних яровых культур в Беларуси набирает обороты.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, по состоянию на 25 марта аграрии страны засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 91 тысячу гектаров. Это составляет 16% от запланированного объема в 552 тысячи гектаров. Работы ведутся активно, несмотря на различия в темпах сева между регионами.
Традиционным лидером посевной кампании выступает Брестская область, где освоено уже 62% площадей (53 тыс. га). В Гродненском регионе засеяно 28% площадей, в Минском — 9%, в Гомельском — 7%. В Могилевской и Витебской областях аграрии только приступают к массовой работе, засеяв пока 2% и 1% площадей соответственно.
Параллельно с севом специалисты завершают подготовку почвы: закрытие влаги проведено на площади 392 тысячи гектаров, что охватывает 28% от общего плана. Чтобы обеспечить будущий урожай необходимым питанием, в хозяйствах активно идет накопление ресурсов.
На текущий момент под яровой сев накоплено 608 тысяч тонн минеральных удобрений, или 73% от потребности. Также продолжается работа с органикой: на поля уже внесено 19 млн тонн удобрений, что составляет 42% от всего объема, вывезенного с ферм.
