В разделе “Транспорт” в Яндекс Go и Яндекс Картах увеличилось число маршрутов общественного транспорта, доступных для отслеживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сервиса, теперь пользователи приложений могут следить за перемещением всего наземного общественного транспорта Минска и Могилёва в режиме реального времени.

Новшество позволяет лучше планировать маршруты и выбирать, каким транспортом воспользоваться в данный момент. Благодаря функции пользователи могут посмотреть, где прямо сейчас едет нужный им автобус или маршрутка, и не тратить время на ожидание на остановке.

Нажав на значок остановки в приложениях, можно увидеть номера всех маршрутов, которые на неё приходят, и время их прибытия. При нажатии на значок автобуса на экране появится сам маршрут и карточка с остановками и временем прибытия на каждую из них.

Сейчас в Минске можно отслеживать 320 маршрутов, включая 220 автобусов, 63 троллейбуса, 29 маршрутных такси и 8 трамваев. В Могилёве доступны 76 маршрутов, включая 46 автобусов, 21 маршрутное такси и 9 троллейбусов.

Дополнительно в Минске теперь также можно отслеживать движение пригородных маршрутных такси, следующих из Минска в Заславль, Ратомку, Подгорье, Большевик и в аэропорт Минска, а также ряд междугородних маршруток, следующих в Могилёв, Осиповичи, Хотимск, Лиду, Гродно и Вороново.

Как это работает: автобусы, троллейбусы и маршрутные такси в Минске оборудованы специальными GPS-устройствами, которые регулярно передают данные об их местоположении и скорости. Сервис на основе полученных от города данных рассчитывает примерное время прибытия транспорта к каждой остановке с учетом множества факторов, например, текущей дорожной обстановки, данных о движении маршрутов и даже ремонтных работ на дорогах. Полученные данные в реальном времени отображаются в приложениях Яндекс Go и Яндекс Карты.

Сейчас в Яндекс Go и Яндекс Картах общественный транспорт в реальном времени отображается в 18 городах Беларуси: Минске, Гомеле, Бресте, Гродно, Могилёве, Витебске, Бобруйске, Осиповичах, Кричеве, Горках, Полоцке, Новополоцке, Орше, Барановичах, Пинске и Пружанах, Ляховичах, Иваново.