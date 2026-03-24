Экономика РБ


ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ НА ГОРОДСКИЕ И ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В ЧЕТЫРЕХ ОБЛАСТЯХ БЕЛАРУСИ


09:44 25.03.2026

Брестским, Витебским, Гомельским, и Минским областными исполкомами приняты решения об изменении тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами и автобусами, а также на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовыми актами предусмотрено повышение: тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами, троллейбусами, трамваями в регулярном сообщении – на 0,15 рубля за одну поездку; тарифов на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении – на 0,04 рубля за один километр провоза; стоимости проездных билетов.

Данные изменения закреплены решениями:

Брестского областного исполнительного комитета от 19 марта 2026 г. № 177 «О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении»;

Витебского областного исполнительного комитета от 19 марта 2026 г. № 213 «О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении»;

Гомельского областного исполнительного комитета от 18 марта 2026 г. № 245 «О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении»;

Минского областного исполнительного комитета от 16 марта 2026 г. № 307 «О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении».

Все указанные решения вступают в силу с 25 марта 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4080
USD 2.9300 2.9400
RUB 3.6520 3.6590
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1640
EUR/RUB 93.0000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
