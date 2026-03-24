|25.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ НА ГОРОДСКИЕ И ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В ЧЕТЫРЕХ ОБЛАСТЯХ БЕЛАРУСИ
09:44 25.03.2026
Брестским, Витебским, Гомельским, и Минским областными исполкомами приняты решения об изменении тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами и автобусами, а также на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.
Как сообщает Национальный правовой портал, правовыми актами предусмотрено повышение: тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами, троллейбусами, трамваями в регулярном сообщении – на 0,15 рубля за одну поездку; тарифов на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении – на 0,04 рубля за один километр провоза; стоимости проездных билетов.
Данные изменения закреплены решениями:
Брестского областного исполнительного комитета от 19 марта 2026 г. № 177 «О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении»;
Витебского областного исполнительного комитета от 19 марта 2026 г. № 213 «О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении»;
Гомельского областного исполнительного комитета от 18 марта 2026 г. № 245 «О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении»;
Минского областного исполнительного комитета от 16 марта 2026 г. № 307 «О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении».
Все указанные решения вступают в силу с 25 марта 2026 г.
