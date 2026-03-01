Экономика РБ
Экономика РБ


В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, КАК БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ БЕЛОРУСЫ В АПРЕЛЕ


17:17 24.03.2026

Министерство труда и социальной защиты Беларуси определило график рабочего времени на апрель 2026 года.

Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, согласно производственному календарю, из 30 календарных дней месяца рабочими станут 21, а на отдых и праздники придется 9 дней.

Главным событием месяца станут четырехдневные выходные во второй половине апреля. В связи с Радуницей, которая выпадает на вторник, 21 апреля, рабочий день с понедельника (20 апреля) переносится на субботу (25 апреля). Таким образом, жители страны будут отдыхать четыре дня подряд: с 18 по 21 апреля.

При этом стоит учитывать, что организации могут корректировать график переносов с учетом специфики своего производства, выбирая для отработки другую субботу месяца.

Завершится апрель сокращенным рабочим днем. В четверг, 30 апреля, время работы будет уменьшено на один час, так как этот день является предпраздничным перед 1 мая. Для сотрудников на неполной ставке (например, 0,5) сокращение времени производится пропорционально отработанным часам.

Что касается расчетных норм, то при 40-часовой рабочей неделе они составят 166 часов для «пятидневки» и 165 часов для тех, кто работает шесть дней в неделю. Напомним, данные показатели утверждены постановлением Минтруда и соцзащиты № 95 от 16 сентября 2025 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4135 3.4225
USD 2.9465 2.9500
RUB 3.6475 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 93.6200 93.8900
USD/RUB 80.6500 80.8900
подробнее
