Экономика РБ
МТС НАЗВАЛ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОСЕЩАЮТ БЕЛОРУСЫ И ОТКУДА ПРИЕЗЖАЮТ В БЕЛАРУСЬ
16:00 24.03.2026
МТС рассказал, какие зарубежные направления популярны у белорусских путешественников и из каких стран приезжают в Беларусь. В топе маршрутов у белорусов оказались Франция и ОАЭ, а нашу страну активно выбирали жители Германии и Китая.
Поездки в рамках Союзного государства остаются главным направлением: благодаря комфортным тарифам роуминг с Россией демонстриует кратный рост и прочно удерживает лидерство. Также в 2025 году белорусы часто выезжали в Турцию, Польшу, Францию, Литву и ОАЭ. В топ по посещениям Беларуси вошли жители Литвы, Польши, Германии, Латвии и Китая.
Объем дата-трафика абонентов за пределами Союзного государства по итогам 2025 года вырос в 2,3 раза. Одновременно на 40% увеличилось потребление услуг передачи данных в сети МТС. Этому способствовали удобные пакеты мобильного интернета за рубежом и гостевые тарифы для комфортной связи во время пребывания в Беларуси.
Справка:
МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
