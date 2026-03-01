МТС рассказал, какие зарубежные направления популярны у белорусских путешественников и из каких стран приезжают в Беларусь. В топе маршрутов у белорусов оказались Франция и ОАЭ, а нашу страну активно выбирали жители Германии и Китая.

Поездки в рамках Союзного государства остаются главным направлением: благодаря комфортным тарифам роуминг с Россией демонстриует кратный рост и прочно удерживает лидерство. Также в 2025 году белорусы часто выезжали в Турцию, Польшу, Францию, Литву и ОАЭ. В топ по посещениям Беларуси вошли жители Литвы, Польши, Германии, Латвии и Китая.

Объем дата-трафика абонентов за пределами Союзного государства по итогам 2025 года вырос в 2,3 раза. Одновременно на 40% увеличилось потребление услуг передачи данных в сети МТС. Этому способствовали удобные пакеты мобильного интернета за рубежом и гостевые тарифы для комфортной связи во время пребывания в Беларуси.

