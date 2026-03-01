24.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС НАЗВАЛ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОСЕЩАЮТ БЕЛОРУСЫ И ОТКУДА ПРИЕЗЖАЮТ В БЕЛАРУСЬ


16:00 24.03.2026

МТС рассказал, какие зарубежные направления популярны у белорусских путешественников и из каких стран приезжают в Беларусь. В топе маршрутов у белорусов оказались Франция и ОАЭ, а нашу страну активно выбирали жители Германии и Китая.

Поездки в рамках Союзного государства остаются главным направлением: благодаря комфортным тарифам роуминг с Россией демонстриует кратный рост и прочно удерживает лидерство. Также в 2025 году белорусы часто выезжали в Турцию, Польшу, Францию, Литву и ОАЭ. В топ по посещениям Беларуси вошли жители Литвы, Польши, Германии, Латвии и Китая.

Объем дата-трафика абонентов за пределами Союзного государства по итогам 2025 года вырос в 2,3 раза. Одновременно на 40% увеличилось потребление услуг передачи данных в сети МТС. Этому способствовали удобные пакеты мобильного интернета за рубежом и гостевые тарифы для комфортной связи во время пребывания в Беларуси.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4135 3.4225
USD 2.9465 2.9500
RUB 3.6475 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 93.6200 93.8900
USD/RUB 80.6500 80.8900
подробнее
