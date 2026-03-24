Экономика РБ


ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ ЗАДЕРЖАН ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ПТИЦЕФАБРИКИ


14:13 24.03.2026

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску выявлена и пресечена коррупционная схема в агропромышленном комплексе, связанная с получением незаконного вознаграждения за благоприятное решение вопроса о выборе поставщика ветеринарных препаратов в адрес птицефабрики.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что главный ветеринарный врач птицефабрики получил 8 тыс. долларов США от заместителя директора госучреждения в области ветеринарии, действующего в интересах коммерческой фирмы-поставщика ветпрепаратов. Руководителем этой частной компании являлась сожительница замдиректора госучреждения.

В целях конспирации деньги передавались через цепочку посредников из близкого круга лиц в долларах США, после чего один из посредников обменял их на российские рубли, которые затем передал взяткополучателю.

При получении взятки главный ветеринарный врач птицефабрики задержан с поличным. В его автомобиле обнаружено свыше 600 тыс. рос. рублей, составляющих эквивалент 8 тыс. долларов США.

В отношении должностного лица птицефабрики возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование для установления всех участников коррупционной схемы.

При проведении процессуальных действий изъяты денежные средства в иностранных валютах, золотые слитки, наложен арест на имущество подозреваемого.
