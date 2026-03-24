|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ФЕВРАЛЕ СОСТАВИЛА 2743 РУБЛЯ
14:06 24.03.2026
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2026 г. составила 2743,0 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В январе 2026 года средняя зарплата была 2757,1 рубля.
Таким образом, в феврале 2026 года она снизилась по сравнению с январем 2026 года на 14,1 рубля.
Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за февраль составила 3660,7 рубля, Минской области – 2782,8 рубля, в Гомельской – 2402,0 рубля, Гродненской – 2421,0 рубля, Брестской – 2406,5 рубля, Витебской – 2322,2 рубля, Могилевской - 2291,2 рубля.
Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в феврале была в секторе информации и связи – 6158,8 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4184,5 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3266,9 рубля, строительства – 3268,8 рубля, промышленности – 2822,4 рубля, транспорта и логистики — 2593,2 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2512,1 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2464,9 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2296,8 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2231,0 рубля, услуг по временному проживанию и питанию - 1924,8 рубля, образования — 2037,5 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
Курсы в банках
на 24.03.2026
Конвертация в банках
на 24.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте