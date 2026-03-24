Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ФЕВРАЛЕ СОСТАВИЛА 2743 РУБЛЯ


14:06 24.03.2026

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2026 г. составила 2743,0 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В январе 2026 года средняя зарплата была 2757,1 рубля.

Таким образом, в феврале 2026 года она снизилась по сравнению с январем 2026 года на 14,1 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за февраль составила 3660,7 рубля, Минской области – 2782,8 рубля, в Гомельской – 2402,0 рубля, Гродненской – 2421,0 рубля, Брестской – 2406,5 рубля, Витебской – 2322,2 рубля, Могилевской - 2291,2 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в феврале была в секторе информации и связи – 6158,8 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4184,5 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3266,9 рубля, строительства – 3268,8 рубля, промышленности – 2822,4 рубля, транспорта и логистики — 2593,2 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2512,1 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2464,9 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2296,8 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2231,0 рубля, услуг по временному проживанию и питанию - 1924,8 рубля, образования — 2037,5 рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4135 3.4225
USD 2.9465 2.9500
RUB 3.6475 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 93.6200 93.8900
USD/RUB 80.6500 80.8900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
