Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2026 г. составила 2743,0 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В январе 2026 года средняя зарплата была 2757,1 рубля.

Таким образом, в феврале 2026 года она снизилась по сравнению с январем 2026 года на 14,1 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за февраль составила 3660,7 рубля, Минской области – 2782,8 рубля, в Гомельской – 2402,0 рубля, Гродненской – 2421,0 рубля, Брестской – 2406,5 рубля, Витебской – 2322,2 рубля, Могилевской - 2291,2 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в феврале была в секторе информации и связи – 6158,8 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4184,5 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3266,9 рубля, строительства – 3268,8 рубля, промышленности – 2822,4 рубля, транспорта и логистики — 2593,2 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2512,1 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2464,9 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2296,8 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2231,0 рубля, услуг по временному проживанию и питанию - 1924,8 рубля, образования — 2037,5 рубля.