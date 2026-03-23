ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ВЫПУСТИЛ 35-ТЫСЯЧНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС


12:57 24.03.2026

Минский автомобильный завод выпустил 35-тысячный пассажирский автобус

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, юбилейной единицей техники в истории предприятия стал МАЗ 216. Это современная модель особо большой вместимости, так называемая «гармошка», предназначенная для обслуживания маршрутов с интенсивным пассажиропотоком.

Выход знаковой машины с конвейера стал очередным этапом развития производственных мощностей завода. Уже в ближайшие дни «юбиляр» отправится к своему владельцу. Планируется, что новый транспорт выйдет на линии в одном из городов Гомельской области, обеспечивая комфорт и безопасность региональных перевозок.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4135 3.4225
USD 2.9465 2.9500
RUB 3.6475 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 93.6200 93.8900
USD/RUB 80.6500 80.8900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте