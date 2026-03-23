Минский автомобильный завод выпустил 35-тысячный пассажирский автобус

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, юбилейной единицей техники в истории предприятия стал МАЗ 216. Это современная модель особо большой вместимости, так называемая «гармошка», предназначенная для обслуживания маршрутов с интенсивным пассажиропотоком.

Выход знаковой машины с конвейера стал очередным этапом развития производственных мощностей завода. Уже в ближайшие дни «юбиляр» отправится к своему владельцу. Планируется, что новый транспорт выйдет на линии в одном из городов Гомельской области, обеспечивая комфорт и безопасность региональных перевозок.