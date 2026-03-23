Экономика РБ


КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ УВЕЛИЧИЛИ ЗАКУПКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА БУТБ


12:33 24.03.2026

Продукция белорусских предприятия агропромышленного комплекса пользуется высоким спросом у китайских компаний, аккредитованных на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), сообщает пресс-служба площадки.

Согласно данным биржевой статистики, за январь-февраль 2026 г. китайские импортеры приобрели на биржевых торгах товары сельскохозяйственной группы на общую сумму 18 млн USD, что в 7 раз больше, чем за такой же период 2025 г.

Об этом рассказал руководитель представительства БУТБ в Шанхае Алексей Дыкуша в ходе встречи с китайской бизнес-делегацией, в состав которой вошли крупные импортеры и дистрибьюторы продуктов питания и сырья для пищевой промышленности. В мероприятии также принял участие генеральный консул Республики Беларусь в Шанхае Александр Шевченко и представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия при посольстве Беларуси в Китае Наталья Павловская (по видеоконференцсвязи).

«В текущем году китайские компании проявляют повышенный интерес к продукции сельского хозяйства белорусского производства. Особым спросом пользуются такие позиции, как льняное волокно и льняной очес, охлажденная и замороженная говядина, говяжьи субпродукты, шкурки норок, сухое молоко и сливочное масло. При этом, если в прошлом году на регулярной основе данную продукцию через биржу приобретали 7 торговых организаций из Китая, то в нынешнем году пул постоянных покупателей из КНР увеличился до 19 компаний», — рассказал Алексей Дыкуша.

В рамках переговоров с делегацией деловых кругов Китая состоялась презентация белорусской биржевой площадки и обсуждены перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сфере биржевой торговли. Китайские импортеры, в частности, заявили о готовности покупать на БУТБ рапсовое масло, которое является востребованным продуктом на рынке Поднебесной. Приход на биржу крупных китайских покупателей поспособствует диверсификации экспорта продукции переработки масличных, поставляемой через БУТБ преимущественно в страны Европы.

«По итогам двух месяцев 2026 г. на внешние рынки реализовано 6,6 тысячи тонн рапсового масла. Таким образом, аналогичный показатель за 2025 г. превышен на 27%. Основными покупателями, как и ранее, являются импортеры масложировой продукции из государств Северной и Западной Европы», — отметил глава представительства БУТБ в Шанхае.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 370 резидентов Китайской Народной Республики. С начала 2026 г. участниками биржевых торгов стали 26 новых компаний из Китая.
