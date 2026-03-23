ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НА МЗШ ОБНОВЯТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ СТАНОЧНОГО ПАРКА К 2027 ГОДУ


12:07 24.03.2026

На Минском заводе шестерен реализуется инвестиционный проект, который предполагает обновление более половины станочного парка до 2027 года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель директора — главный инженер ОАО «МЗШ» Дмитрий Бондал.

«Ставка делается на автоматизацию и роботизацию. В частности, в кузнечном цехе началась установка роботизированной прессовой линии усилием 4 тыс. т, оснащенной пятью промышленными роботами. Параллельно в механическом цехе № 1 монтируется комплекс оборудования для производства гипоидных и конических шестерен с круговым зубом. Ранее такая продукция производилась в ограниченном количестве, теперь завод выйдет на массовые объемы», — рассказал Дмитрий Бондал.

Запустить линии планируют уже до конца лета. Для работы на новых станках обучение пройдут все наладчики цехов. Модернизация в рамках инвестиционного проекта затронет все направления: к 2027 году в зуборезном производстве новый парк составит более половины мощностей, в кузнечном — около 30–40 %, в заготовительном — примерно 50 %.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4135 3.4225
USD 2.9465 2.9500
RUB 3.6475 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 93.6200 93.8900
USD/RUB 80.6500 80.8900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте