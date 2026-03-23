На Минском заводе шестерен реализуется инвестиционный проект, который предполагает обновление более половины станочного парка до 2027 года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель директора — главный инженер ОАО «МЗШ» Дмитрий Бондал.

«Ставка делается на автоматизацию и роботизацию. В частности, в кузнечном цехе началась установка роботизированной прессовой линии усилием 4 тыс. т, оснащенной пятью промышленными роботами. Параллельно в механическом цехе № 1 монтируется комплекс оборудования для производства гипоидных и конических шестерен с круговым зубом. Ранее такая продукция производилась в ограниченном количестве, теперь завод выйдет на массовые объемы», — рассказал Дмитрий Бондал.

Запустить линии планируют уже до конца лета. Для работы на новых станках обучение пройдут все наладчики цехов. Модернизация в рамках инвестиционного проекта затронет все направления: к 2027 году в зуборезном производстве новый парк составит более половины мощностей, в кузнечном — около 30–40 %, в заготовительном — примерно 50 %.