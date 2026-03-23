Министерство антимонопольного регулирования и торговли в ходе масштабной проверки торговой сети ООО «РольфТрэйд» выявило многочисленные факты нарушения законодательства о защите прав потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в феврале и марте текущего года контрольные мероприятия прошли на 13 объектах сети, и в каждом из них инспекторы обнаружили реализацию просроченных товаров. Общая сумма изъятой из продажи некачественной продукции составила около 5,5 тысячи рублей.

Наиболее серьезные нарушения зафиксированы в Могилеве в магазине «Перекресток Авеню» по улице Якубовского, 44. Только в отделе собственного производства специалисты ведомства запретили продажу 75 кг готовой кулинарии с истекшим сроком годности. Речь идет о мясных изделиях, гарнирах и полуфабрикатах, общая стоимость которых превысила 2 тысячи рублей.

Кроме того, контролерам удалось предотвратить попадание на прилавки еще 70 кг продукции, которую пытались выдать за свежую. Накануне проверки сотрудники отдела перемаркировали вчерашнюю «просрочку» новыми датами, несмотря на то что срок годности таких изделий, как драники или солянка, не превышает 24 часов. Подобные манипуляции создавали прямую угрозу здоровью покупателей.

Ситуация усугубляется тем, что владелец сети игнорировал замечания проверяющих на протяжении двух месяцев мониторинга. Более того, в период с 2023 по 2025 год компания «РольфТрэйд» уже 6 раз привлекалась к административной ответственности за аналогичные проступки. В связи с систематическим несоблюдением норм и для наведения порядка в торговой сети МАРТ принял решение приостановить деятельность магазина в Могилеве с 24 марта 2026 года.