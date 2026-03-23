МАРТ ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ МАГАЗИНА «ПЕРЕКРЕСТОК» В МОГИЛЕВЕ ИЗ-ЗА ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ


11:44 24.03.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в ходе масштабной проверки торговой сети ООО «РольфТрэйд» выявило многочисленные факты нарушения законодательства о защите прав потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в феврале и марте текущего года контрольные мероприятия прошли на 13 объектах сети, и в каждом из них инспекторы обнаружили реализацию просроченных товаров. Общая сумма изъятой из продажи некачественной продукции составила около 5,5 тысячи рублей.

Наиболее серьезные нарушения зафиксированы в Могилеве в магазине «Перекресток Авеню» по улице Якубовского, 44. Только в отделе собственного производства специалисты ведомства запретили продажу 75 кг готовой кулинарии с истекшим сроком годности. Речь идет о мясных изделиях, гарнирах и полуфабрикатах, общая стоимость которых превысила 2 тысячи рублей.

Кроме того, контролерам удалось предотвратить попадание на прилавки еще 70 кг продукции, которую пытались выдать за свежую. Накануне проверки сотрудники отдела перемаркировали вчерашнюю «просрочку» новыми датами, несмотря на то что срок годности таких изделий, как драники или солянка, не превышает 24 часов. Подобные манипуляции создавали прямую угрозу здоровью покупателей.

Ситуация усугубляется тем, что владелец сети игнорировал замечания проверяющих на протяжении двух месяцев мониторинга. Более того, в период с 2023 по 2025 год компания «РольфТрэйд» уже 6 раз привлекалась к административной ответственности за аналогичные проступки. В связи с систематическим несоблюдением норм и для наведения порядка в торговой сети МАРТ принял решение приостановить деятельность магазина в Могилеве с 24 марта 2026 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4350
USD 2.9630 2.9700
RUB 3.6270 3.6340
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 94.6500 94.9500
USD/RUB 81.5000 81.9000
подробнее
