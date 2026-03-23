Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕГИОНОВ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ НА 2026 ГОД


11:03 24.03.2026

Правительством установлены задания для регионов по вводу жилья на 2026 год. Соответствующее постановление Совета Министров "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2025 г. №766 и от 5 января 2026 г. №3» подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановлением предусматривается доведение показателя по вводу в 2026 году в эксплуатацию общей площади жилых домов (4 млн. кв. метров), а также его поквартальной разбивки, включая жилье, строящееся в рамках государственного заказа, с использованием государственной поддержки, арендное жилье.

Квартальные задания по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов установлены в следующей пропорции: в I квартале 2026 г. - не менее 15%, в первом полугодии 2026 г. - не менее 35%, за 9 месяцев 2026 года - 65% от годового плана.

Также постановлением перечень объектов-долгостроев для приемки в эксплуатацию по фактическому состоянию, утвержденный постановлением Совета Министров от 24 декабря 2025 г. №766, дополнен пятью объектами в г.Гомеле и г.Гродно с высокой степенью строительной готовности с целью вовлечения их в хозяйственный оборот и наведения порядка на земле.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4350
USD 2.9630 2.9700
RUB 3.6270 3.6340
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 94.6500 94.9500
USD/RUB 81.5000 81.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
