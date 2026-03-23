Правительством установлены задания для регионов по вводу жилья на 2026 год. Соответствующее постановление Совета Министров "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2025 г. №766 и от 5 января 2026 г. №3» подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановлением предусматривается доведение показателя по вводу в 2026 году в эксплуатацию общей площади жилых домов (4 млн. кв. метров), а также его поквартальной разбивки, включая жилье, строящееся в рамках государственного заказа, с использованием государственной поддержки, арендное жилье.

Квартальные задания по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов установлены в следующей пропорции: в I квартале 2026 г. - не менее 15%, в первом полугодии 2026 г. - не менее 35%, за 9 месяцев 2026 года - 65% от годового плана.

Также постановлением перечень объектов-долгостроев для приемки в эксплуатацию по фактическому состоянию, утвержденный постановлением Совета Министров от 24 декабря 2025 г. №766, дополнен пятью объектами в г.Гомеле и г.Гродно с высокой степенью строительной готовности с целью вовлечения их в хозяйственный оборот и наведения порядка на земле.