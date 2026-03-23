|24.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
XXXV «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» ПРОЙДЕТ С 16 ПО 19 ИЮЛЯ
10:48 24.03.2026
Александр Лукашенко подписал распоряжение о проведении с 16 по 19 июля 2026 года XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сообщает пресс-служба президента.
С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля предусмотрены отдельные льготы и преференции для организаторов и участников.
В период с 4 по 31 июля для участников и гостей фестиваля из 71 государства установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь.
Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск". При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.
Кроме того, распоряжением Главы государства актуализирован состав организационного комитета по проведению XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
