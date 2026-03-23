РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ BR1,3 МЛН.


09:03 24.03.2026

Розничный товарооборот в Могилевской области в январе-феврале 2026 г. составил 1305,8 млн. рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота области, в январе – феврале 2026 г. составил 1232,2 млн. рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – феврале 2026 г. составил 466,7 млн. рублей, или 82,7% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – феврале 2026 г. составил 64,4 млн. рублей, или 95,5% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4350
USD 2.9630 2.9700
RUB 3.6270 3.6340
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 94.6500 94.9500
USD/RUB 81.5000 81.9000
подробнее
