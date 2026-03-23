Розничный товарооборот в Могилевской области в январе-феврале 2026 г. составил 1305,8 млн. рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота области, в январе – феврале 2026 г. составил 1232,2 млн. рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – феврале 2026 г. составил 466,7 млн. рублей, или 82,7% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – феврале 2026 г. составил 64,4 млн. рублей, или 95,5% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.