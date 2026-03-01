23.03.2026   
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 0,9%


17:16 23.03.2026

В январе-феврале 2026 г. в Могилевской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 350,2 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2025 г. в сопоставимых ценах на 0,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 344,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 1,3% больше, чем в январе-феврале предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,5%, яиц – 96%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 35,1 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в январе-феврале 2025 г., яиц получено 59,4 млн. штук (на 2,2% больше). Производство молока составило 115,6 тыс. тонн (100,1% к уровню января-февраля 2025 г.).

На 1 марта 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 453,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 160,5 тыс. голов. Численность свиней составила 206,3 тыс. голов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4390
USD 2.9705 2.9750
RUB 3.6210 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1545
EUR/RUB 94.5000 95.0000
USD/RUB 81.8000 82.2000
подробнее
