В МИНСКЕ С 27 МАРТА УВЕЛИЧИТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ


16:01 23.03.2026

В Минске с 27 марта увеличится стоимость проезда в городском и пригородном пассажирском транспорте. Соответствующее решение было принято Мингорисполкомом, сообщает Telegram-канал ведомства.

Стоимость в городском пассажирском транспорте поднимется на 0,15 руб. Проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае составит 1,10 руб., в метрополитене – 1,15 руб. Стоимость единого проездного документа на месяц составит 65,84 руб.

Напомним, что себестоимость поездки в наземном транспорте – 3,71 руб., в метрополитене – 2,93 руб. Окупаемость транспортных предприятий 29 % и 43% соответственно. Все остальное дотируется из бюджета Минска.

«Стоимость в пригородном пассажирском транспорте увеличится на 0,03 руб. и составит 0,14 руб. за 1 км. проезда.

Также установлен предельный тариф на перевозки пассажиров маршрутными такси в столице – 3,30 руб. Он обязателен для всех перевозчиков и выше стоимость быть не может.

Установлена предельная стоимость и на маршрутное сообщение между Минском и Заславлем – 5р.», - отметила заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4390
USD 2.9705 2.9750
RUB 3.6210 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1545
EUR/RUB 94.5000 95.0000
USD/RUB 81.8000 82.2000
подробнее
