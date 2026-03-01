|23.03.2026
Экономика РБ
В МИНСКЕ С 27 МАРТА УВЕЛИЧИТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
16:01 23.03.2026
В Минске с 27 марта увеличится стоимость проезда в городском и пригородном пассажирском транспорте. Соответствующее решение было принято Мингорисполкомом, сообщает Telegram-канал ведомства.
Стоимость в городском пассажирском транспорте поднимется на 0,15 руб. Проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае составит 1,10 руб., в метрополитене – 1,15 руб. Стоимость единого проездного документа на месяц составит 65,84 руб.
Напомним, что себестоимость поездки в наземном транспорте – 3,71 руб., в метрополитене – 2,93 руб. Окупаемость транспортных предприятий 29 % и 43% соответственно. Все остальное дотируется из бюджета Минска.
«Стоимость в пригородном пассажирском транспорте увеличится на 0,03 руб. и составит 0,14 руб. за 1 км. проезда.
Также установлен предельный тариф на перевозки пассажиров маршрутными такси в столице – 3,30 руб. Он обязателен для всех перевозчиков и выше стоимость быть не может.
Установлена предельная стоимость и на маршрутное сообщение между Минском и Заславлем – 5р.», - отметила заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.
