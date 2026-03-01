23.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЧАСТНЫЙ ВВОЗ АВТО В 2026 ГОДУ РЕКОРДНО ВЫРОС НА ФОНЕ ПАДЕНИЯ ДИЛЕРСКИХ ПРОДАЖ – БАА


15:26 23.03.2026

В Беларуси частный ввоз автомобилей в 2026 году рекордно вырос на фоне двукратного падения официальных дилерских продаж. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Согласно данным «БАА-Консалт», по итогам первых двух месяцев 2026 года в Республику Беларусь частными лицами было ввезено 16,3 тыс. легковых автомобилей. Это на 11% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, подтверждая тренд на усиление роли частного ввоза в ущерб официальным каналам продаж, которые за этот период рухнули на 57%.

В прошлом году граждане ввезли 101,2 тысячи автомобилей, причем львиную долю этого объема составили машины с двигателями внутреннего сгорания — их прибыло 90 тысяч единиц (89,6%). Оставшаяся часть импорта распределилась между электромобилями и гибридами, которых ввезли 6,1 тысячи (5,4%) и 5,1 тысячи (5%) соответственно.

Характерно, что весь объем импорта пришелся на страны вне ЕАЭС — прямые поставки из союзных государств физлицами не осуществлялись.

Дисбаланс рынка и коммерциализация льгот.

Объем «частного» импорта в 2025 году более чем в 1,5 раза превысил совокупный объем ввоза всех юридических лиц и производство завода «БЕЛДЖИ». При этом статистика показывает, что 2 из 3 ввезенных гражданами автомобилей перепродаются в течение первых месяцев.

Это свидетельствует о том, что частный ввоз перестал быть инструментом личного потребления и превратился в массовый неконтролируемый коммерческий канал. Такая ситуация напрямую препятствует реализации стратегии развития завода «БЕЛДЖИ» и ставит под угрозу стабильность работы официальных дилеров.

Причины рыночного перекоса

Эксперты «БАА» выделяют два ключевых фактора, стимулирующих данный дисбаланс:

Критический разрыв в ставках утилизационного сбора: после вступления в силу ПСМ № 50 от 28.01.2025 затраты юрлиц многократно превышают расходы граждан (за исключением сегмента электромобилей, в котором ставка импортёров «всего лишь» вдвое превышает ставку для физических лиц).

Массовое использование льгот: активное применение льгот по Указу № 140 от 10.04.2019 при ввозе автомобилей, которые в дальнейшем направляются на перепродажу.

С учетом растущей динамики импорта физлицами в 2026 году, влияние "серого" рынка на экономику отрасли становится критическим. Автомобильная ассоциация "БАА" подчеркивает необходимость выравнивания условий для всех участников рынка ради сохранения инвестиционной привлекательности официального сектора. Вместе с тем, Ассоциация настаивает на безусловном сохранении социальных льгот для тех граждан, которые ввозят автомобили исключительно для личного пользования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4390
USD 2.9705 2.9750
RUB 3.6210 3.6300
Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1545
EUR/RUB 94.5000 95.0000
USD/RUB 81.8000 82.2000
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
