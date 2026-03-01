Экономика РБ


БОЛЕЕ BR 450 ТЫС. ЗА ТРИ МЕСЯЦА: ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО АКТИВИЗИРОВАЛО ПРОДАЖИ ГОСИМУЩЕСТВА


15:05 23.03.2026

Комитет «Гомельоблимущество» в 2026 году приступил к проведению аукционов по продаже государственного имущества с высокой динамикой.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, всего за неполных три месяца текущего года реализовано объектов недвижимости на сумму более 450 тыс. рублей. Это в 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

На сегодняшний день объявлено 5 электронных аукционов, на которые выставлено 46 объектов. Из них 28 лотов предлагаются по стартовой цене, сниженной до 1 базовой величины.

Ближайшие торги:

24 марта на электронных торгах будут представлены: г. Светлогорск - здание АБК РСМУ (площадь 2 768,2 кв. м). Стартовая цена - 2 базовые величины. д. Маковье, Гомельский район - здание центральной бухгалтерии (площадь 146,4 кв. м). Стартовая цена - 1 базовая величина.

26 марта на торги выставлены два объекта в г. Гомеле:

Административно-лабораторный корпус завода «Модуль» (площадь 4 389,5 кв. м) - стартовая цена 192 101,34 руб. Здание столовой завода «Модуль» (площадь 3 253,0 кв. м) - стартовая цена 205 419,31 руб.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4390
USD 2.9705 2.9750
RUB 3.6210 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1545
EUR/RUB 94.5000 95.0000
USD/RUB 81.8000 82.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
