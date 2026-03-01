23.03.2026
Экономика РБ
БОЛЕЕ BR 450 ТЫС. ЗА ТРИ МЕСЯЦА: ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО АКТИВИЗИРОВАЛО ПРОДАЖИ ГОСИМУЩЕСТВА
15:05 23.03.2026
Комитет «Гомельоблимущество» в 2026 году приступил к проведению аукционов по продаже государственного имущества с высокой динамикой.
Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, всего за неполных три месяца текущего года реализовано объектов недвижимости на сумму более 450 тыс. рублей. Это в 3,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
На сегодняшний день объявлено 5 электронных аукционов, на которые выставлено 46 объектов. Из них 28 лотов предлагаются по стартовой цене, сниженной до 1 базовой величины.
Ближайшие торги:
24 марта на электронных торгах будут представлены: г. Светлогорск - здание АБК РСМУ (площадь 2 768,2 кв. м). Стартовая цена - 2 базовые величины. д. Маковье, Гомельский район - здание центральной бухгалтерии (площадь 146,4 кв. м). Стартовая цена - 1 базовая величина.
26 марта на торги выставлены два объекта в г. Гомеле:
Административно-лабораторный корпус завода «Модуль» (площадь 4 389,5 кв. м) - стартовая цена 192 101,34 руб. Здание столовой завода «Модуль» (площадь 3 253,0 кв. м) - стартовая цена 205 419,31 руб.
