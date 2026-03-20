ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БОЛЕЕ 60 ЖАЛОБ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ И ПОДТОПЛЕНИЯ ПОСТУПИЛО НА «ГОРЯЧУЮ» ЛИНИЮ ГОСКОНТРОЛЯ


13:48 23.03.2026

Комитет государственного контроля Беларуси систематизировал обращения граждан по вопросам водоснабжения и канализации. Всего на «горячую» линию поступило более 60 сообщений из Минска и всех областей страны.

Как сообщает Telegram-канал КГК, основной массив претензий затронул некачественную воду, отсутствие давления в сетях и регулярные подтопления подвалов.

Анализ обращений выявил ряд системных проблем, которые не решаются годами. Так, в Могилеве на бульваре Непокоренных жильцы десятилетиями пытаются добиться устранения причин затопления подвала стоками, а в Витебске на улице 3-я Бядули остро стоит вопрос строительства централизованной канализации. Также зафиксированы многочисленные жалобы на наличие в питьевой воде посторонних примесей и запахов.

Наряду с техническим состоянием сетей, граждан беспокоит исполнительская дисциплина на местах. Жители Гомеля и Могилева сообщили о случаях, когда коммунальные службы неделями не устраняли течи, игнорируя заявки в службу 115. Кроме того, в Минске и регионах остаются открытыми вопросы восстановления благоустройства территорий после замены трубопроводов.

По итогам работы «горячей» линии вся информация направлена местным органам власти для принятия оперативных мер. Комитет госконтроля оставил решение поступивших вопросов на особом контроле до их полного устранения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
валюта курс
EUR 3.4728
USD 3.0088
RUB 3.6029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4390
USD 2.9705 2.9750
RUB 3.6210 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1545
EUR/RUB 94.5000 95.0000
USD/RUB 81.8000 82.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте