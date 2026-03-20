Комитет государственного контроля Беларуси систематизировал обращения граждан по вопросам водоснабжения и канализации. Всего на «горячую» линию поступило более 60 сообщений из Минска и всех областей страны.

Как сообщает Telegram-канал КГК, основной массив претензий затронул некачественную воду, отсутствие давления в сетях и регулярные подтопления подвалов.

Анализ обращений выявил ряд системных проблем, которые не решаются годами. Так, в Могилеве на бульваре Непокоренных жильцы десятилетиями пытаются добиться устранения причин затопления подвала стоками, а в Витебске на улице 3-я Бядули остро стоит вопрос строительства централизованной канализации. Также зафиксированы многочисленные жалобы на наличие в питьевой воде посторонних примесей и запахов.

Наряду с техническим состоянием сетей, граждан беспокоит исполнительская дисциплина на местах. Жители Гомеля и Могилева сообщили о случаях, когда коммунальные службы неделями не устраняли течи, игнорируя заявки в службу 115. Кроме того, в Минске и регионах остаются открытыми вопросы восстановления благоустройства территорий после замены трубопроводов.

По итогам работы «горячей» линии вся информация направлена местным органам власти для принятия оперативных мер. Комитет госконтроля оставил решение поступивших вопросов на особом контроле до их полного устранения.