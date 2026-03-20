В Беларусь с 1 января 2026 года прибыли 33 092 иностранных гражданина из 38 европейских стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, с начала действия безвиза нашу страну посетил 1 291 261 житель Европы. Из Латвии прибыл 414 231 иностранец, из Литвы — 674 426, из Польши — 139 639. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 62 965 человек.

Безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2026 года включительно.