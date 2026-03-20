Экономика РБ

ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНУ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2026 Г.

11:50 23.03.2026 ВВП Беларуси снизился на 1,2% в январе–феврале 2026 г., главным образом из-за замедления промышленности (–3,7%) на фоне ослабления внешнего спроса. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, дополнительное давление оказали неблагоприятные погодные условия, которые привели к сокращению строительной активности и инвестиций (–7,1%). «При этом поддержку экономике оказывает сельское хозяйство (+2,8%), а также рост потребления: розничный товарооборот увеличился на 1,2% на фоне повышения доходов населения (+7,5% за январь 2026 г.). Ожидаемое восстановление строительства и сохранение потребительского спроса создают предпосылки для улучшения динамики ВВП», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).