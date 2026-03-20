Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ: НАША ЗАДАЧА - ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ И МАСШТАБИРОВАТЬ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ КОМПАНИЙ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
11:01 23.03.2026
Наша задача – популяризировать и масштабировать успешный опыт компаний в импортозамещении. Об этом заявил 20 марта 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь в приветственном слове участникам торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Импортозамещение», сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Юрий Чеботарь особо подчеркнул, что импортозамещение в Беларуси – это создание своего, лучшего и конкурентоспособного. И для Министерства экономики поддержка таких инициатив является безусловным приоритетом.
«Мы видим здесь людей, которые не испугались вызовов, а восприняли их как возможность занять пустующие ниши и создать уникальный национальный продукт.
По итогам 2025 года в стране произведено импортозамещающей продукции практически на 30 млрд долларов США.
Особая роль здесь отводится малому и среднему бизнесу. В прошлом году сектор МСП обеспечил треть всего объема импортозамещения страны.
Ваши результаты доказывают: знак «Сделано в Беларуси» – синоним технологичности, надежности и высокого качества.
Безусловно, резерв для развития еще велик. Уверен, что успех сегодняшних победителей вдохновит их коллег на выстраивание крепких кооперационных цепочек и освоение новых видов продукции», – отметил министр экономики.
Экспертная комиссия проанализировала деятельность 57 участников и определила 6 победителей и 4 лауреата, которые были удостоены почетных дипломов и памятных призов.
Победителями конкурса стали:
1. ООО «АКОРИМ» (г. Минск);
2. Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» (г. Минск);
3. ООО «Александров» (Любанский район, Минская область);
4. ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» (г. Солигорск, Минская область);
5. ООО «Научно-производственное объединение «Пассат» (Солигорский район, Минская область);
6. ООО «ИНТАТЕХГРУП» (г. Минск).
Лауреатами конкурса признаны организации:
1. ОАО «Экзон» (г. Дрогичин, Брестская область);
2. ОАО «Дрожжевой комбинат» (г. Минск);
3. ОДО «Промметизизделия» (г. Барановичи, Брестская область);
4. ООО «АгроПищеПром» (г. Брест).
