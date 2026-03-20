Ход строительства Национального исторического музея рассмотрели на рабочем совещании у Премьер-министра Беларуси Александра Турчина, сообщает пресс-служба Правительства.

В рамках совещания рассмотрены вопросы строительства музея, а также формирования его постоянной экспозиции. Особое внимание уделено архитектурно-художественному облику будущего пространства. Рассмотрены эскизы барельефов, отражающие основные периоды и события отечественной истории через собирательные образы представителей белорусского народа, которые будут размещены на фасаде здания.

Строительство нового здания Национального исторического музея Беларуси планируется завершить в 2026 году. Сейчас ведется облицовка фасада и внутренние отделочные работы.

Здание музея будет иметь очертания карты Беларуси. Экспозиция займет 12 залов, где будет отражена история белорусского народа от древности до современности. Для посетителей готовят интерактивные элементы, QR-коды и мультимедийные решения для полного погружения в историю.

Вокруг музея создадут парк Народного единства, который станет частью водно-зеленого диаметра Минска.