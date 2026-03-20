За январь 2026 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций г. Минска (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 8,4%, рентабельность продаж – 6,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, дебиторская задолженность на 1 февраля 2026 г. составила 46,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,8 млрд. рублей, или 8,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2026 г. составила 49,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,4 млрд. рублей, или 6,9% от общего объема кредиторской задолженности.