В Беларуси с 22 марта 2026 года вступают в силу новые тарифы на услуги почтовой связи.

Как сообщает Telegram-канал Белпочты, изменения коснутся пересылки простой письменной корреспонденции внутри страны, включая почтовые карточки, письма и бандероли. Соответствующее решение закреплено в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 10 марта 2026 года №19.

В рамках обновления прейскуранта стоимость отправки почтовой карточки или письма весом до 20 граммов для физических лиц составит 1,04 рубля. При этом за каждые последующие полные или неполные 20 граммов веса отправителю необходимо будет доплатить 0,08 рубля. Все указанные тарифы включают налог на добавленную стоимость.