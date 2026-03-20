Экономика РБ


БЕЛПОЧТА ИЗМЕНИЛА ТАРИФЫ НА ПЕРЕСЫЛКУ ВНУТРЕННЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ


09:33 23.03.2026

В Беларуси с 22 марта 2026 года вступают в силу новые тарифы на услуги почтовой связи.

Как сообщает Telegram-канал Белпочты, изменения коснутся пересылки простой письменной корреспонденции внутри страны, включая почтовые карточки, письма и бандероли. Соответствующее решение закреплено в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 10 марта 2026 года №19.

В рамках обновления прейскуранта стоимость отправки почтовой карточки или письма весом до 20 граммов для физических лиц составит 1,04 рубля. При этом за каждые последующие полные или неполные 20 граммов веса отправителю необходимо будет доплатить 0,08 рубля. Все указанные тарифы включают налог на добавленную стоимость.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
валюта курс
EUR 3.4728
USD 3.0088
RUB 3.6029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4750
USD 2.9950 3.0090
RUB 3.6050 3.6150
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1620
EUR/RUB 95.6000 96.4000
USD/RUB 82.6000 83.4000
подробнее
