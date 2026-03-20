За 2025 год Беларусбанк направил на поддержку малого и среднего бизнеса порядка 6,8 млрд рублей. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Благодаря разнообразию кредитных решений банка более 4 тысяч компаний получили возможность двигаться вперед: нарастить объемы, модернизировать производство, открыть новое дело.

Беларусбанк продолжает активно поддерживать предпринимателей из всех регионов Беларуси, предлагая гибкие кредитные программы, ориентированные на рост и развитие бизнеса.

Среди них — кредиты в рамках Программы поддержки МСБ с пониженными процентными ставками, а также специальные продукты. Например, специальное предложение «Поддержка регионального бизнеса» предусматривает ставки 9,75% годовых на инвестиционные цели и 10,91% — на текущую и финансовую деятельность. Для предпринимателей в возрасте до 31 года действует предложение «Дело молодых» со ставкой 9,25% годовых.

Отдельное внимание уделяется женскому предпринимательству: в рамках специального предложения «Бизнес-Бриллиант» доступно кредитование по ставке от 10% годовых для финансирования текущей и финансовой деятельности.

Прозрачные условия, доступные ставки и внимательное сопровождение на каждом этапе сотрудничества позволяют Беларусбанку не просто финансировать бизнес, а выстраивать с клиентами долгосрочные партнерские отношения, оставаясь одним из лидеров на рынке банковских услуг.