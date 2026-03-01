Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
«БЕЛДЖИ» НАЧАЛ СОБИРАТЬ ЗАЯВКИ НА НОВЫЙ КРОССОВЕР GEELY CITYRAY
17:26 20.03.2026
«БЕЛДЖИ» открыл сбор заявок на кроссовер Geely Cityray, сообщает официальный телеграм-канал производителя. Новую модель будут производить в Беларуси.
Кроссовер отличает инновационный дизайн и надежный двигатель. Снаружи – чёткие линии и современная оптика, внутри – уже проверенный на практике четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 174 л.с., который делает поездки динамичными.
«Это тот формат автомобиля, который одинаково удобно чувствует себя и в городе, и за его пределами», – отмечают в «БЕЛДЖИ».
Дополнительную информацию о кроссовере обещают раскрыть позже.
