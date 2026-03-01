ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

«БЕЛДЖИ» НАЧАЛ СОБИРАТЬ ЗАЯВКИ НА НОВЫЙ КРОССОВЕР GEELY CITYRAY


17:26 20.03.2026

«БЕЛДЖИ» открыл сбор заявок на кроссовер Geely Cityray, сообщает официальный телеграм-канал производителя. Новую модель будут производить в Беларуси.

Кроссовер отличает инновационный дизайн и надежный двигатель. Снаружи – чёткие линии и современная оптика, внутри – уже проверенный на практике четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 174 л.с., который делает поездки динамичными.

«Это тот формат автомобиля, который одинаково удобно чувствует себя и в городе, и за его пределами», – отмечают в «БЕЛДЖИ».

Дополнительную информацию о кроссовере обещают раскрыть позже.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
валюта курс
EUR 3.4728
USD 3.0088
RUB 3.6029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4760 3.4850
USD 3.0110 3.0140
RUB 3.5950 3.5990
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 96.5000 97.0000
USD/RUB 83.6000 83.7000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте