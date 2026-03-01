Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СРЕДНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ У АБОНЕНТОВ МТС ВЫРОСЛИ ДО 2-Х РАЗ НА ТЫСЯЧЕ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 4G


16:18 20.03.2026

МТС продолжает улучшать качество мобильного интернета для абонентов по всей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на тысяче базовых станций LTE в Витебской, Гомельской и Могилевской областях удвоена пропускная способность сети в диапазоне 800 МГц. В крупных же городах базовые станции модернизированы в полосе 2600 МГц.

Работы по увеличению радиочастотного спектра в диапазоне 800 МГц охватили 356 базовых станций в Витебской, 390 — в Гомельской и 302 — в Могилевской областях. Диапазон 800 МГц обладает большим радиусом действия и используется в небольших населенных пунктах и сельской местности. Благодаря увеличению ширины канала до 20 МГц средние скорости передачи данных у абонентов МТС выросли до 2-х раз.

Также в феврале наращена сеть в диапазоне 2600 МГц, который применяется в местах с высокой плотностью абонентов — в областных центрах и крупных районных городах. Всего 4G усилено на 53 базовых станциях в Минске, Гомеле, Гродно и Могилеве, а также Барановичах.

Проведенные инфраструктурным оператором beCloud работы по развитию сети 4G позволяют МТС предоставлять наиболее современные услуги мобильной передачи данных своим абонентам. Сегодня абонентов МТС обслуживают суммарно почти 7,9 тысяч базовых станций 4G. Из них около 60% развернуты на инфраструктуре МТС, включая транспортную сеть, опоры и электропитание.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».

Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Узнать подробнее про 4G-сеть МТС можно на сайте компании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
валюта курс
EUR 3.4728
USD 3.0088
RUB 3.6029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4760 3.4850
USD 3.0110 3.0140
RUB 3.5950 3.5990
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 96.5000 97.0000
USD/RUB 83.6000 83.7000
подробнее
