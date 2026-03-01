МТС продолжает улучшать качество мобильного интернета для абонентов по всей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на тысяче базовых станций LTE в Витебской, Гомельской и Могилевской областях удвоена пропускная способность сети в диапазоне 800 МГц. В крупных же городах базовые станции модернизированы в полосе 2600 МГц.

Работы по увеличению радиочастотного спектра в диапазоне 800 МГц охватили 356 базовых станций в Витебской, 390 — в Гомельской и 302 — в Могилевской областях. Диапазон 800 МГц обладает большим радиусом действия и используется в небольших населенных пунктах и сельской местности. Благодаря увеличению ширины канала до 20 МГц средние скорости передачи данных у абонентов МТС выросли до 2-х раз.

Также в феврале наращена сеть в диапазоне 2600 МГц, который применяется в местах с высокой плотностью абонентов — в областных центрах и крупных районных городах. Всего 4G усилено на 53 базовых станциях в Минске, Гомеле, Гродно и Могилеве, а также Барановичах.

Проведенные инфраструктурным оператором beCloud работы по развитию сети 4G позволяют МТС предоставлять наиболее современные услуги мобильной передачи данных своим абонентам. Сегодня абонентов МТС обслуживают суммарно почти 7,9 тысяч базовых станций 4G. Из них около 60% развернуты на инфраструктуре МТС, включая транспортную сеть, опоры и электропитание.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».

Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Узнать подробнее про 4G-сеть МТС можно на сайте компании.