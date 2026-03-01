ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 6%


15:45 20.03.2026

В январе-феврале 2026 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 5 726,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 94% к уровню января-февраля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности снизился на 7,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на увеличился на 6,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 2,7%, в обрабатывающей промышленности сократился на 9,8%.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
валюта курс
EUR 3.4728
USD 3.0088
RUB 3.6029
Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4760 3.4850
USD 3.0110 3.0140
RUB 3.5950 3.5990
Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 96.5000 97.0000
USD/RUB 83.6000 83.7000
