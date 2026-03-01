В январе-феврале 2026 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 5 726,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 94% к уровню января-февраля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности снизился на 7,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на увеличился на 6,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 2,7%, в обрабатывающей промышленности сократился на 9,8%.