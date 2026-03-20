Заместитель Премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич поделилась с журналистами подробностями проекта Указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения", который был представлен Главе государства, сообщает пресс-служба Правительства.

Вице-премьер отметила, что белорусский лидер несколько месяцев назад поручил еще раз вернуться к теме ЭКО. "Хотелось бы, конечно, чтобы все происходило естественным путем, но не всегда это получается. Инициатива Главы государства заключалась в том, чтобы сделать подход еще более либеральным, дать женщине более широкую возможность получения процедуры ЭКО", - сказала Наталья Петкевич. Эта возможность, по ее словам, может быть предоставлена за счет бюджетных средств, а также из фонда Президента.

В соответствии с проектом Указа, который был рассмотрен у Главы государства, женщине могут быть предоставлены две бесплатные попытки ЭКО. При этом право на эти попытки предоставляется не только замужним, но и одиноким женщинам. "Президент очень настроен на то, чтобы женщинам эту возможность обязательно дать. Пусть это будет и не какое-то колоссальное количество детей, которое решит демографические проблемы в глобальном масштабе, но каждый ребенок, каждый новый гражданин Беларуси - это большое счастье и большая радость", - подчеркнула Наталья Петкевич.

Заместитель Премьер-министра обратила внимание и на такой фактор, как возраст. В настоящее время первая бесплатная попытка ЭКО может быть предоставлена женщинам до 40 лет. При этом на платной основе эта процедура может быть проведена до 50 лет. В проекте Указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения" предусматривается возможность дать вторую бесплатную попытку до 49 лет. Это касается и тех случаев, когда женщина родила первый раз в результате процедуры ЭКО.

Кроме того, сохраняется принцип, согласно которому бесплатная попытка ЭКО будет осуществляться только в государственных медицинских учреждениях. Вице-премьер обратила внимание, что в перечне организаций, предоставляющих процедуру ЭКО, есть и частные медицинские учреждения. Вместе с тем, статистика показывает, что эффективность экстрокорпорального оплодотворения значительно выше в государственных учреждениях здравоохранения.

"Если государство берет на себя обязательства дать женщине возможность получить процедуру ЭКО, то оно должно сделать так, чтобы это прошло максимально эффективно и на высоком уровне, с гарантированным сохранением здоровья матери и ребенка", - подчеркнула Наталья Петкевич.

По словам вице-премьера, Глава государства в этой связи акцентировал внимание на необходимости еще раз рассмотреть самые передовые мировые практики проведения этой процедуры на всех стадиях. "Все, что для этого надо, должно быть в стране, в том числе, если понадобятся, дополнительные денежные средства. Это тема, которой мы должны максимально заняться, чтобы посмотреть, насколько наша национальная система соответствует самым передовым практикам", - добавила она.

Наталья Петкевич отметила, что Президент поручил согласовать документ с Белорусским союзом женщин, чтобы услышать мнения по этому вопросу не только от медиков.